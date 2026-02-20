Çankaya Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk iftar organizasyonunu Cebeci, Türközü ve Öveçler Huzur Mahallesi’nde kurulan iftar çadırlarında vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdi.

Ayrıca Kızılay’da iki ayrı noktada iftar saatinde vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi. Günün finali ise Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenen özel programla yapıldı.

Şehit Aileleri ve Gazilerle Anlamlı Buluşma

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen iftar yemeğinde Başkan Hüseyin Can Güner, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Güner, şehit aileleri ve gazilerin toplumun en değerli emanetleri olduğunu vurgulayarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çeken Güner, şehitlerin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti. Belediye olarak her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Dayanışmayı ve Umudu Büyüttük”

İlk iftarı gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte yapmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını dile getiren Güner, Ramazan ayının Türkiye’ye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Program, yapılan dualar ve sohbetlerle sona erdi.