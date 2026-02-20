Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Pursaklar’da denetimler sıklaştırıldı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için zabıta ekipleri ilçe genelinde geniş çaplı kontroller yürütüyor.

Özellikle iftar ve sahur saatleri öncesinde yoğunluk yaşanan fırın, pastane, market, kasap, manav, tatlı imalathaneleri ve toplu tüketim alanlarında detaylı incelemeler yapılıyor. Amaç, Ramazan’ın manevi atmosferine uygun, huzurlu bir alışveriş ortamı sağlamak.

Gramajdan Hijyene Sıkı Kontrol

Denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, iş yeri ruhsatları, fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasındaki uyum ve personelin hijyen kurallarına riayeti tek tek inceleniyor.

Özellikle Ramazan pidesinin gramajı da ekipler tarafından hassasiyetle kontrol edilerek mevzuata uygunluk sağlanıyor.

Başkan Çetin: “Önceliğimiz Vatandaşımızın Huzuru”

Ertuğrul Çetin, Ramazan ayında denetimlerin daha da yoğunlaştırıldığını belirterek, vatandaşların bu mübarek ayı gönül rahatlığı içinde geçirmesi için tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çeken Çetin, belediye olarak önceliklerinin halk sağlığı ve güvenliği olduğunu vurguladı. Denetimlerin amacının cezai işlem uygulamak değil; kurallara uygun, sağlıklı ve güvenilir bir ticaret ortamı oluşturmak olduğunu belirten Çetin, kurallara uyan esnafa da teşekkür etti.

Pursaklar Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca denetimlerini aralıksız sürdüreceği ve zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olacağı bildirildi.