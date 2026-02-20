Yangın, Tavşanlı ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi’nde Yüksel D.’ye ait 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler kısa sürede üçüncü kata da sıçrarken, ekipler yangının büyümemesi için yoğun çaba harcadı. Bölgeye ayrıca elektrik ve doğalgaz ekipleri yönlendirilerek güvenlik önlemleri alındı.

1 Saatte Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle binanın ikinci ve üçüncü katlarında maddi hasar meydana geldi.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.