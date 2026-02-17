Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar sofraları kuracak. Dayanışma ve paylaşma ruhunun yaşatılacağı organizasyon kapsamında Cebeci, Metin Oktay ve Huzur mahallelerinde iftar çadırları kurulacak.

Belediye, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz akşam yemeği hizmetini de Ramazan boyunca sürdürecek. Öğrenciler, 17.30 ile 19.15 saatleri arasında hizmetten yararlanabilecek.

İftar saatine yetişemeyen vatandaşlar için ise Kızılay’daki Başkanlık Binası önü ile Güvenpark’ta sıcak çorba ikramı yapılacak.

Çankaya’da Ramazan, kurulan sofralarla birlikte birlik ve beraberlik içinde karşılanacak.