Çankaya Belediyesi, Ramazan ayında sosyal dayanışmayı güçlendiren uygulamalarını hayata geçiriyor. Belediye, Cebeci, Metin Oktay ve Huzur mahallelerinde kurulacak iftar çadırlarında binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturacak.

Cebeci Mahallesi’nde Cebeci Camii önü, Metin Oktay Mahallesi 197. Sokak ve Huzur Mahallesi’nde Huzur Kapalı Pazar Yeri karşısında kurulacak iftar çadırlarında Ramazan boyunca her gün iftar yemeği verilecek. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini vurgulayarak, dayanışma sofralarının herkese açık olduğunu belirtti.

Ramazan ayında üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz akşam yemeği hizmeti de devam edecek. Çankaya Belediyesi, Ramazan süresince Çankaya Belediye Başkanlığı yemekhanesi ile 100. Yıl Çankaya Evi’nde 17.30–19.15 saatleri arasında öğrencilere ücretsiz akşam yemeği sunacak.

Belediye ayrıca, Ramazan’a özel olarak sıcak çorba ikramını iftar saatine taşıdı. Ramazan boyunca Çankaya Belediye Başkanlığı önünde ve Güvenpark’ta iftar saatinde vatandaşlara sıcak çorba dağıtılacak.

Öte yandan dar gelirli vatandaşlara yönelik hizmet veren Kent Lokantaları da Ramazan ayında faaliyetlerini sürdürecek. Cebeci ve Sokullu’da hizmet veren Kent Lokantaları, hafta içi her gün 11.30–15.00 saatleri arasında 4 çeşit sıcak ve sulu yemek sunmaya devam edecek. Bugüne kadar 30 binin üzerinde vatandaşı ağırlayan lokantalar, Ramazan’da da uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek imkânı sağlamayı hedefliyor.