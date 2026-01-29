Ankara Çankaya’da eğitim veren Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, öğrencilerin bilimsel düşünceyle buluşmasını hedefleyen özgün bir projeyi hayata geçirdi. Uzun süredir üzerinde çalışılan “Medeniyet Mirasımız: Bilim Yolculuğu” temalı koridor, geçmişten günümüze medeniyetimize yön veren ilim ve bilim insanlarını öğrencilerle buluşturuyor.

87F3204D 33F6 4079 B4Ec 6A9623F80Ab7Tatil süresi gözetilmeksizin yürütülen çalışmalar sonucunda tamamlanan koridor; tasarımı, görselleri, bilgi metinleri ve içerik kurgusuyla tamamen okul bünyesinde hazırlandı. Proje ile bilimin, nesiller boyunca aktarılan ve gelişen kesintisiz bir birikim olduğu vurgulandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan çalışma; medeniyet bilincini merkeze alan, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirme hedefini somut bir eğitim ortamına dönüştürdü. Koridor, okulun fiziki yapısına olduğu kadar eğitim kültürüne de kalıcı bir değer kattı.

Tamamı Okulun Kendi Eseri

Projede yer alan tüm tasarım, metin ve görsel düzenlemeler herhangi bir hazır içerikten yararlanılmadan, tamamen özgün olarak oluşturuldu. Yerli ve özgün bir anlayışla hazırlanan çalışma, emeğe dayalı üretimin dikkat çeken bir örneği oldu.

Fatih Aşkın’a ve Emeği Geçenlere Teşekkür

Projenin fikir aşamasından uygulamasına kadar tüm süreci büyük bir titizlikle yürüten Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatih Aşkın, çalışmanın hayata geçirilmesinde öncü rol üstlendi. Akademik içeriklerin oluşturulmasında görev alan öğretmenler, teknik destek sağlayan eğitimciler ve katkı sunan veliler de projeye önemli katkı sağladı.

Sessiz Emekten Akademik Direnişe: Nargiz Beken’in Kadın Hafızası
Muhabir: Şevval Ateş