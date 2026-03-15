Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Burhanettin Duran, 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü kapsamında sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Duran, söz konusu günün hoşgörüye, adalete ve birlikte yaşama kültürüne verilen önemi ortaya koyan evrensel bir gün olduğuna dikkat çekti.

Dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanların ibadetlerini, kutsal mekânlarını ve günlük yaşamlarını hedef alan ayrımcılık ve saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirten Duran, şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlar, ibadetlerini, kutsal mekanlarını ve günlük yaşamlarını hedef alan ayrımcılık ve saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür eylemler yalnızca bireyleri değil, toplumsal barışı ve insan haklarını da tehdit etmektedir.”

“Nefret söylemine karşı ortak vicdan geliştirmeliyiz”

Duran açıklamasında, insan onurunu hedef alan her türlü nefret ve ayrımcılık söylemine karşı ortak bir vicdan geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İslamofobiyle mücadelenin yalnızca Müslüman toplumların değil, tüm insanlığın sorumluluğu olduğuna işaret eden Duran, hoşgörü ve birlikte yaşam kültürünün güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

