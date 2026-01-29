Karşılaşmaya etkili başlayan Manchester City, 11. dakikada Erling Haaland’ın aşırtma golüyle öne geçti. Golden sonra Galatasaray, City’nin hızlı hücumlarına karşı direnmekte zorlandı ve pas trafiğinde sıkıntı yaşadı. İlk yarıda oyunu domine eden City, 29. dakikada Rayan Cherki ile skoru 2-0’a taşıdı ve ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda Galatasaray daha iyi pas yaptı ancak rakip savunmayı aşmakta zorlandı. Victor Osimhen zaman zaman gol arasa da skor değişmedi. City, baskısını sürdürdü ancak kaleci Uğurcan Çakır’ın başarılı kurtarışlarıyla farkın daha da açılmasına izin vermedi. Maçın son bölümünde Galatasaray baskıyı artırsa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 2-0 City üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray’ın Lig Etabı Performansı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan elde ederek tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın grup maçları şöyle gerçekleşti:

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Liverpool

Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt

Galatasaray 3-0 Ajax

Union Saint-Gilloise 1-0 Galatasaray

Monaco 1-0 Galatasaray

Galatasaray 1-1 Atletico Madrid Fenerbahçe – FCSB Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? İçeriği Görüntüle

Manchester City 2-0 Galatasaray

Yeni Formatın İlk Türk Takımı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 36 takımla oynanan yeni lig formatında tur atlayan ilk Türk takımı olma unvanını kazandı. Süper Lig’i şampiyon tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılan sarı-kırmızılı ekip, lig etabında ilk 24’e girerek play-off turuna yükseldi.

İngiliz Takımlarına Karşı 4 Maçlık Seriye Son

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı 4 maç sonra yenilgi aldı. Son yenilgi, 9 Aralık 2014’te Arsenal’e karşı 4-1 mağlup olduğu maçtı. Ardından Manchester United, Tottenham ve Liverpool karşısında yenilgi yaşamayan Galatasaray’ın bu serisi Manchester City karşısında sona erdi.

Play-Off Turunda Rakip Juventus veya Atletico Madrid

Galatasaray’ın play-off turundaki rakibi, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Juventus veya Atletico Madrid ile eşleşecek. İlk maçlar 17-18 Şubat, rövanşlar ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray play-off turunu geçerse, son 16 turunda muhtemelen Liverpool veya Tottenham ile karşılaşacak.

Mario Lemina, İlk Maçta Yok

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Manchester City maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Lemina, play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid ile oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek.