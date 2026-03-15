Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyesispor Eker - Fenerbahçe Medicana: 0-3
Galatasaray Daikin - Göztepe: 0-3
Beşiktaş - Kuzeyboru: 0-3
Zeren Spor - İlbank: 3-0
Eczacıbaşı Dynavit - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Türk Hava Yolları - VakıfBank: 2-3
Aras Kargo - Bahçelievler Belediyespor: 3-0
Normal sezonun tamamlanmasıyla birlikte play-off 1-4 ve 5-8 etaplarındaki eşleşmelerde belli oldu.
Play-off 1-4 etabında VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Medicana-Zeren Spor eşleşmeleri oluşurken, 5-8 etabında eşleşmeler Galatasaray Daikin-Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo şeklinde oluştu.
Lig etabı sonunda 13. sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 14. ve son sıradaki Bahçelievler Belediyespor 1. lige düştü.