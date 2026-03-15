AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri’nin “Makarr-ı Ulema” olarak anıldığını belirterek, vakıf eserleri ve kutsal emanetlerin sergilenmesinin önemine dikkat çekti. Elitaş, “Kurra hafızların yetiştiği, ulemaların anıldığı bir şehirde böylesine güzel bir etkinliğin yapılması bizi ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, dini sembollerin değerine vurgu yaparak, “Buradaki emanetlere ve vakıf eserlerine gösterdiğimiz saygı, peygamberin izinde olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Sergi Kayseri’de Ziyarete Açıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, serginin peygamber efendimizin hatıralarını vatandaşlarla buluşturacağını belirterek, “Burası dolup taşacak. Hem maneviyatımızı güçlendireceğiz hem kültürümüze bağlılığımızı pekiştireceğiz” dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, serginin Anadolu’daki vatandaşlarla eserleri buluşturmayı amaçladığını söyledi: “Bismillah dedik ve Kayseri’ye getirdik. İnsanlarımız görsün ve maneviyatından yararlansınlar” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç de serginin önemine değinerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sergide Hazreti Muhammed’in Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi, Kabe’nin kapısının örtüsü ile birlikte toplam 99 vakıf eseri ve kutsal emanet yer alıyor. Etkinlik, 17 Mart’a kadar ziyaretçilere açık olacak.