İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti teşkilatı tarafından düzenlenen program kapsamında Şırnak’a geldi. Ziyarette Dervişoğlu’na İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Selim Özgökçe ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba eşlik etti.

Dervişoğlu, İl Başkanı Hüsnü Öztürk, ilçe başkanları ve partililer tarafından karşılandı. Programda konuşan Dervişoğlu, bölge halkının sorunlarını yerinde dinlemek için ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade etti.

“Meclis’te sizin sözcülüğünüzü yapacağız”

Konuşmasında bölgenin sorunlarına değinen Dervişoğlu, Ankara’da dile getirdikleri konuları ziyaret ettikleri illerde de aynı şekilde ifade ettiklerini belirtti.

Bölgenin hem sorunları hem de önemli fırsatları bulunduğunu vurgulayan Dervişoğlu, bu fırsatların hayata geçirilmesi için çalışılması gerektiğini söyledi. Bölge insanını bir oy potansiyeli olarak görmediklerini ifade eden Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Burada yaşayan insanları bir oy deposu olarak görmüyoruz. Hepsi bizim için başlı başına birer kıymettir. Bu bölgede öğrendiğimiz hangi problem varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sizin adınıza kürsüye çıkıp o sıkıntıların sözcülüğünü yapacağız.”

“İsrail’in İran’a saldırılarını kınıyorum”

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Dervişoğlu, İran halkının kendi geleceğini kendisinin belirlemesi gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu, İsrail’in Amerika Birleşik Devletleri’nin desteği altında İran’a yönelik saldırılarını kınadığını belirterek, bu durumun bölgeyi daha geniş bir savaş ortamına sürükleyebileceği endişesini dile getirdi.

“Bizim için asıl olan Türkiye’nin güvenliğidir”

Bölgedeki askeri operasyonların yalnızca ilgili ülkeleri değil çevre coğrafyaları da etkilediğini vurgulayan Dervişoğlu, Türkiye’nin bu süreçte dikkatli ve duyarlı davranması gerektiğini söyledi.

Türkiye’yi bölgedeki bazı ülkelerden ayıran en önemli unsurun Cumhuriyet değerleri ve eşit vatandaşlık anlayışı olduğunu belirten Dervişoğlu, Türkiye’nin önceliğinin güvenlik ve toprak bütünlüğü olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, bölgedeki gelişmelerin emperyalist ajandalar yerine bölge halklarının iradesiyle şekillenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.