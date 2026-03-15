Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü kapsamında yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, **Christchurch cami saldırıları**nın yıl dönümüne dikkat çekildi.

Açıklamada, Christchurch kentinde 15 Mart 2019’da gerçekleşen menfur terör saldırısının yıl dönümünde hayatını kaybeden ve aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişi saygıyla anıldı.

“İslamofobiye karşı güçlü bir duruş sergilenmeli”

Bakanlık açıklamasında, dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanları hedef alan hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve şiddet olaylarının endişe verici boyutlara ulaştığına dikkat çekildi. Bu tür nefret suçlarına karşı uluslararası toplumun ortak ve güçlü bir tavır sergilemesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Ayrıca 15 Mart’ın, insan onuruna karşı işlenen her türlü suçla mücadelede uluslararası toplumun ortak sorumluluğunu hatırlattığı ifade edildi.

“Türkiye mücadeleye katkı sağlamayı sürdürecek”

Açıklamanın sonunda Türkiye’nin her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 15, 2026