TFF 2. Lig Beyaz Grup 31’inci hafta mücadelesinde Muğlaspor, MKE Ankaragücü ile Muğla Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, aradığı golü ilk yarının sonlarına doğru buldu. Muğlaspor’da Abdullah Balıkçı, 38’inci dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Son sözü Yasin Abdioğlu söyledi
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Muğlaspor, farkı uzatmak için ataklarını sürdürdü. Mücadelenin 90’ıncı dakikasında sahneye çıkan Yasin Abdioğlu, attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-0.
Bu sonuçla Muğlaspor puanını 64’e yükselterek zirve takibini sürdürürken, MKE Ankaragücü ise 47 puanda kaldı.
Kaynak: DHA