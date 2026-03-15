Basketbol Süper Ligi 22’nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda ONVO Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekibin 91-85 kazandığı karşılaşmanın üçüncü periyodunda tribünlerde gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe’nin öne geçmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarların tezahürat yapması üzerine salonda tansiyon yükseldi. Bu sırada ONVO Büyükçekmece Basketbol Başkanı Coşkun Bülbül’ün Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu bölümü işaret etmesi sonrası bazı kişiler sarı-lacivertli taraftarlara doğru yöneldi.

Taraftarlara saldırı girişimi

Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu bölüme yönelen bazı kişilerin sözlü ve fiziki saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. Yaşanan gerginliğe Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci müdahale etti.

Ciritci ile Coşkun Bülbül arasında da sert bir diyalog yaşandığı belirtildi. İddiaya göre Bülbül’ün tehdit içeren sözleri üzerine Ciritci’nin “Taraftar çıkana kadar burada seni bekliyorum” diyerek karşılık verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe savcılığa başvuracak

Tribünlerde yaşanan gerginlik güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Olayların ardından Cem Ciritci, Demirören Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada yaşananlarla ilgili yarın savcılığa başvuruda bulunacaklarını söyledi.