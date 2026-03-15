İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın cenaze programı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cenaze töreni kapsamında uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, yarın sabah saat 09.00’dan itibaren program bitimine kadar İstanbul’un Fatih ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda araç trafiğine izin verilmeyecek.

Trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde açıklandı:

İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâh olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi’nin kullanılabileceğini belirtti.

Emniyet yetkilileri, cenaze töreni süresince bölgede yoğunluk yaşanabileceğini vurgulayarak sürücülerden trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini istedi.