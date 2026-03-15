Süper Lig’in 26’ncı haftasında Gençlerbirliği SK, sahasında Beşiktaş JK’ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazanarak hanesine üç puan yazdırdı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren goller 56’ncı dakikada Junior Olaitan ve 67’nci dakikada Orkun Kökçü’den geldi.

Gençlerbirliği 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 18’inci dakikasında Gençlerbirliği önemli bir darbe aldı. VAR incelemesi sonrası hakem Yasin Kol, S. Koita’nın Djalo’ya yaptığı müdahaleyi kırmızı kartla cezalandırdı. Bu kararın ardından ev sahibi ekip mücadeleye 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

Beşiktaş ikinci yarıda golleri buldu

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş, ikinci yarıda baskısını artırdı.

56’ncı dakikada ceza sahası dışına seken topu iyi takip eden Junior Olaitan, sert bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

67’nci dakikada ise sahneye Orkun Kökçü çıktı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen milli futbolcu, uzak köşeye yaptığı etkili vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Beşiktaş farkı artırmaya yaklaştı

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Beşiktaş, Rashica ve Olaitan ile önemli fırsatlar yakalasa da kaleci Velho’nun kurtarışları farkın büyümesini engelledi.

Gençlerbirliği ise özellikle son bölümde Traore, Samed ve Onyekuru ile etkili olmaya çalıştı ancak kaleci Ersin başarılı performansıyla gole izin vermedi.

Maç sonucu

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş JK deplasmanda Gençlerbirliği SK’ni 2-0 mağlup ederekhaftayı üç puanla kapattı.

Goller:

56’ Junior Olaitan, 67’ Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Sarı Kartlar:

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Pedro Pereira, A. Traore (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart:

S. Koita (Gençlerbirliği)