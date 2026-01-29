Döviz kurlarındaki dalgalanma ve Brent petrol fiyatlarındaki seyir ile birlikte vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Küresel petrol piyasası ve döviz cephesindeki gelişmeler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından ilgilendirirken, akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

29 Ocak Perşembe günü itibarıyla ise akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları şehir bazında şu şekilde:

Ankara

Benzin: 56,11 TL

Motorin: 58,44 TL

LPG: 29,17 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 55.21 TL

Motorin: 57.34 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 55,03 TL

Motorin: 57,16 TL

LPG: 28,69 TL

İzmir

Benzin: 56,39 TL

Motorin: 58,69 TL

LPG: 29,09 TL