Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı çalışması olarak nitelendirilen Genel Tarım Sayımı’nda sona yaklaşıldı.

AA muhabirinin TÜİK’ten edindiği bilgilere göre, tarım politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak verilerin derlenmesi amacıyla geçen yıl temmuz ayında başlatılan sayımda alan çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Çalışma kapsamında hedef kitlede yer alan yaklaşık 4,2 milyon üretici ve çiftçinin yüzde 96’sı ile anket gerçekleştirildi.

Anket yapılamayan yüzde 4’lük kesimin büyük bölümünü ise ulaşılamayan kişiler ile vefat gibi nedenlerle görüşme gerçekleştirilemeyen üreticiler oluşturdu.

Sayım sürecinde tarımsal işletmelerin yasal statüsü, yöneticileri, arazi kullanımı, tasarruf şekli, sulama durumu, hayvan varlığı, alet ve makine kullanımı ile diğer gelir getirici faaliyetlere ilişkin kapsamlı veriler toplandı.

Veri Analizi ve Sonuçlar Bu Yıl Açıklanacak

Geçen yıl temmuz ayında başlayan veri toplama sürecinde görev alan sayım bürolarının çalışmaları 30 Ocak itibarıyla tamamlandı. TÜİK bölge müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 300 kısmi süreli proje personeli ise kalan az sayıdaki anket için telefonla veri toplamayı sürdürüyor.

Bu yılın ilk yarısında sahadan elde edilen verilerin analiz ve kalite kontrol çalışmalarının yapılması, yılın ikinci yarısında ise temel sonuçların kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Üç Yeni Tematik Araştırma Yapılacak

Genel Tarım Sayımı Projesi kapsamında nisan ve mayıs aylarında örnekleme yöntemiyle üç ayrı tematik araştırma da yürütülecek.

“Tarımsal iş gücü”, “tarımda teknoloji kullanımı” ile “hayvan barınakları, gübre ve toprak yönetimi” başlıklarında yapılacak araştırmaların sonuçlarının ise 2027 yılı içinde yayımlanması öngörülüyor.