NASA, Ay’a dönüş programı kapsamında gerçekleştirilecek ilk mürettebatlı görev olan Artemis 2 için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

NASA’dan yapılan açıklamada, görevin en erken nisan ayı başında gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, fırlatma için en erken tarihin 1 Nisan olarak öngörüldüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca görevde kullanılacak roketin 19 Mart’ta yeniden fırlatma rampasına taşınmasının planlandığı ifade edildi.

“Tüm riskleri değerlendiriyoruz”

NASA yetkilisi John Honeycutt, görevle ilgili düzenlenen basın toplantısında Artemis 2 misyonunun önemli riskler barındırdığını söyledi.

Honeycutt, “Yanlış gidebilecek her şeyi değerlendirdiğimizden ve tüm riskleri analiz ettiğimizden emin olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ay’a dönüş programının kritik adımı

Artemis programı, insanları yeniden Ay’a göndermeyi ve uzun vadede Ay’da sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmayı hedefliyor. Artemis 2 görevi, program kapsamında astronotların Ay’ın etrafında uçacağı ilk mürettebatlı misyon olacak.

NASA, bu görevle birlikte ilerleyen süreçte planlanan Ay’a iniş görevleri için kritik veriler elde etmeyi amaçlıyor.