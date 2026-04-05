Daha önce gazetemize verdiği demeçlerle yapay zeka ile ilgili önemli uyarılarda bulunan ve ivedikle Yapay Zeka Bakanlığı kurulmasını tavsiye eden Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, yapay zekanın kontrolsüz kullanımının yaratacağı sıkıntıları gazetemiz SONSÖZ aracılığı ile kamuoyuyla yeniden paylaştı.

“İVEDİLİKLE YAPAY ZEKA BAKANLIĞI KURULMALI”

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Sarıtoprak “Süratle etik standarlar belirlenmeli, yapay zekanın kullanımına yönelik planlamalar hayata geçirilmelidir. İnsanlık, en fazla 5 yıl sonra gerçek yapak zeka ile tanışacak, o zaman muhakeme edebilen, insanla aynı bilişsel yeteneklere sahip makinalar karşımıza çıkacaktır. İnsanın yaptığı işi yapan makinalar dönemine geçişimiz iyice yaklaştı. Kuzey ülkelerinin çoğu Yapay Zeka Bakanlığı kurarak, yapay zekayı kontrol altına almak için yoğun çalışmalar yapıyorlar. Bizim de süratle Yapay Zeka Bakanlığı kurmamız fevkalade önemlidir. Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda faaliyet gösteren Yapay Zeka departmanlarının koordineli çalışması için Yapak Zeka Bakanlığı sorumlu kılınmalı ve yetkili olmalıdır.” şeklinde sözlerini tamamladı.