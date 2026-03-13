Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat üretiminin ocak ayında yıllık yüzde 8; aylık yüzde 0,9 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı. 2026 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,1 arttı. İnşaat üretimi ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı. (DHA)