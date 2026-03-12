Melek Mosso, yoğun konser programına kısa bir ara vererek tatil için Zanzibar’a gitti. Sosyal medya hesabından tatiline dair kareler paylaşan Mosso’nun paylaşımları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcının tatil sırasında yediği ve içtiği anları paylaştığı görüntüler, Ramazan ayı nedeniyle bazı kullanıcıların eleştirilerine neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları paylaşımların altına “Oruç tutmuyorsan tutana saygı duy”, “Ne saygı var ne edep” ve “Görgüsüz” gibi yorumlar yaptı.

Bazı kullanıcılar ise Mosso’nun daha önce başörtülü annesiyle sahnede yer aldığı görüntüleri hatırlatarak eleştirilerini bu noktaya taşıdı ve şarkıcıya yönelik yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada tartışma yaratan paylaşımlarla ilgili Melek Mosso’dan henüz bir açıklama yapılmadı.