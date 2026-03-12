İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in İran’daki tarihi eserleri hedef aldığını iddia etti.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in İran’da 14’üncü yüzyıla kadar uzanan tarihi yapılara saldırılar düzenlediğini belirtti. Söz konusu saldırılarda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bazı eserlerin de hedef alındığını ileri sürdü.

“UNESCO’nun sessizliği kabul edilemez”

Tarihi ve kültürel mirasın hedef alınmasına tepki gösteren Arakçi, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu. Arakçi, “Yüzyılı bile dolduramayacak bir rejimin, kadim geçmişe sahip uluslardan nefret etmesi doğaldır. UNESCO nerede? Bu sessizlik kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Arakçi’nin açıklamaları, bölgedeki gerilim sürerken kültürel mirasın korunmasına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.