Irak’ın Basra Körfezi açıklarında iki petrol tankerine yönelik saldırı düzenlendiği, olayın ardından ülkedeki petrol limanlarında faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi yaptığı açıklamada, Basra Körfezi’nde seyreden iki petrol tankerinde saldırı sonucu patlama meydana geldiğini belirtti. Patlamanın ardından çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği ifade edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında bölgedeki petrol limanlarında tüm operasyonların askıya alındığını kaydeden Fartusi, arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiğini, sağ kurtarılanlarla birlikte toplam 38 mürettebatın bölgeden tahliye edildiğini açıkladı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer mürettebat üyeleri için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Irak Güvenlik Medya Ağı ise saldırıyı “korkakça bir sabotaj” olarak nitelendirerek ülkenin egemenliğine yönelik bir ihlal olduğunu ve gerekli hukuki adımların atılacağını duyurdu.

Saldırıya uğrayan tankerlerden birinin Malta, diğerinin ise Marshall Adaları bayraklı olduğu belirtilirken, petrol limanlarında sevkiyat işlemleri durdurulmasına rağmen ticari limanların olağan faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.