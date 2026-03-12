ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky eyaletinde düzenlenen mitingde İran’a yönelik askeri operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, İran’ın yaklaşık 47 yıldır Amerikalıları hedef aldığını iddia ederek, bu nedenle askeri operasyonların daha önce yapılması gerektiğini savundu. Operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Trump, “Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak” ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun operasyonların ilk günlerinde İran’a ağır darbe vurduğunu ileri süren Trump, “İşi doğru düzgün bitirmeliyiz. İki yılda bir geri dönmek istemiyoruz. 58 gemilerini yok ettik. Donanmalarını yok ettik. Mayın döşeyicileri vardı, onları da yok ettik” diye konuştu.

İran’ın güçlü bir askeri kapasiteye sahip olduğunu belirten Trump, buna rağmen ABD ordusunun Tahran yönetiminin beklemediği kadar sert saldırılar düzenlediğini savundu.

Trump ayrıca İran ile yaşanan savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarının kısa süre içinde düşeceğini belirterek, Amerikan halkının bu konuda kendisine güvenmesi gerektiğini söyledi.