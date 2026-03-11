Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve emekli maaşlarının yatacağı tarihleri duyurdu. Bu yıl 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyeleri, maaşlarla birlikte 14-19 Mart tarihleri arasında hesaplarda olacak.

İşte kurum kurum, gün gün ödeme takvimi:

SSK Emeklileri Ödeme Takvimi

SSK’lı emekliler, ödemelerini tahsis numarasının son rakamına göre şu tarihlerde alacak:

17, 18, 19, 20 olanlar: 14 Mart

21, 22, 23 olanlar: 15 Mart

24, 25, 26 olanlar: 16 Mart

Bağ-Kur Emeklileri Ödeme Takvimi

Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşlar için tarihler şöyle:

25, 26 olanlar: 17 Mart

27, 28 olanlar: 18 Mart

Emekli Sandığı (Memur Emeklileri)

Emekli Sandığı’ndan aylık alanların hem maaş hem de 4 bin TL’lik bayram ikramiyeleri tek seferde 19 Mart günü yatırılacak.