Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Partisi grubunda yer alan milletvekilleriyle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Sivil can kayıplarının önlenmesi için geçmişte 'Küresel Vicdan Girişimi' isimli bir inisiyatif başlattıklarını hatırlatan Davutoğlu, İran'da kızların eğitim gördüğü ilkokulun doğrudan hedef alınması üzerinde benzer bir girişimde bulunduklarını söyledi. Girişim kapsamında hazırlanan metnin 2 gündür imzaya açıldığını ve uluslararası alanda tanınan 100 ismin imza attığını belirten Davutoğlu, 'ABD-İsrail, meşruiyetini açıkça tartışmaya açtıkları bir saldırıyı başlattılar. Bizim başından itibaren bu saldırılara karşı tutumumuz açık ve net oldu. Herhangi bir sömürgeci ülke veya dış güç, bölgemize hele İran gibi asırlardır savaşmadığımız bir komşumuza yönelik saldırı yaparsa tutumumuz nettir. Bu saldırılarda çok sayıda insan hayatını kaybetti, büyük bir yıkım yaşandı. Gazze soykırımının ardından bu kez İran'ın bütün altyapısı yerle bir edildi. Böyle bir sorumsuzluk karşısında insanlık vicdanının sesi olmak; siyasetçi, devlet adamı, bilim insanı olarak değil, insan olarak üzerimize düşen bir görevdir. Bu konu ile ilgili harekete geçtiğimizden bu yana destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İmza aşamasının tamamlanmasının ardından metni; Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, uluslararası suçlar bakımından evrensel yargı yetkisi tanınmış savcılıklara ve uluslararası yargı mercilerine iletilecek. Bu metinde, objektif bir hukuki değerlendirmeyle birlikte işlenen insanlık suçu uluslararası hukuk bakımından ele alınıyor ve hukuk bakımından varılan sonuçlarla birlikte dünya kamuoyunu harekete geçirmeye çağırıyoruz' ifadelerini kullandı.

'ABD İLE ÇOK CİDDİ İSTİŞARE YAPILMALIDIR'

Savaşın Türkiye'ye yansımaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, 'Türkiye'nin şu anda yapması gereken husus ara bulucu girişimlerini artırmaktır. Birinci aşama Körfez ve İran arasındaki gerilimi yumuşatmak Türkiye'nin görevi. Çünkü Türkiye, Arap dünyası ile İran arasındaki dengeyi hep muhafaza etmiş ve bu dengeyi hiçbir zaman kaybetmedi. Şu anda devreye girme vaktidir. İkincisi, ABD yönetiminden gelen sesleri duyuyorsunuz, birbirleriyle çelişkili. Trump diyor ki; 'Onların bize saldıracağı bilgisini verdiler.' Bu nasıl bir devlet anlayışı birisi, 'Onlar bize saldırabilir, biz ilk davranalım' diyor. Böylece ilk saldırı yapılıyor; binlerce insan ölüyor, altyapı yok oluyor, dünya ticareti etkileniyor. Peki neden? Bir asılsız kanaat yüzünden oluyor. Peki, Trump neden şimdi söylüyor? Çünkü sorumluluk üstlenmiyor, 'Ben yanlış yönlendirildim' diyor. Senin yanlış yönlendirilmenin bedelini 165 küçük kız çocuğu, bölge ve dünya ödedi. Türkiye, ABD ile şu anda çok ciddi bir istişare yapmalıdır. Burada dikkatli bir dil kullanılmasını anlarım; ancak ben açıkçası cesur bir dille Türkiye'nin bu politikayı eleştirmesini en üst düzeyde ifade etmesini isterdim. Ülkemize yakışan durum da budur. Türkiye başkalarının verdiği yanlış bir istihbarat sonucu ateşe sürüklenemez. İran Büyükelçisi ile de konuştum; kesinlikle Türkiye'ye füze gönderilmediğine yönelik teminatlar verdiler' diye konuştu.

Davutoğlu ayrıca başlatılan girişime destek vermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. (DHA)