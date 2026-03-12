DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kürt siyasetçi Salih Müslim’in yaşamını yitirdiğine ilişkin bir taziye mesajı yayımladı. Yazılı açıklamada, bir süredir ağır hastalığı nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Hewlêr’de tedavi gördüğü belirtilen Müslim’in hayatını kaybettiği haberinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, Müslim’in yaşamını Kürt halkının özgürlük mücadelesine adadığı belirtilerek, Rojava’da yürütülen siyasi ve toplumsal mücadelede önemli rol oynayan isimlerden biri olduğu vurgulandı.

Mesajda, “Rojava Devrimi ile birlikte halkının eşit, özgür ve onurlu yaşamı için büyük bir özveriyle mücadele etti; ömrünün her anında halkının yanında durdu” ifadelerine yer verildi.

DEM Parti eş genel başkanları ayrıca, Müslim’in bölge halklarının barış içinde eşit ve özgür yaşamı için mücadele verdiğini belirterek, başta eşi Ayşe Efendi olmak üzere Kürt halkına, Rojava ve Suriye halklarına başsağlığı dileklerini iletti.

Salih Müslim kimdir?

Salih Müslim, Suriye doğumlu Kürt siyasetçidir. Uzun yıllar Demokratik Birlik Partisi (PYD)’nin eş başkanlığını yürüten Müslim, Suriye’deki iç savaş sürecinde Rojava olarak adlandırılan bölgede kurulan özerk yönetimin öne çıkan siyasi figürlerinden biri olarak biliniyordu. Müslim, Kürt siyasi hareketi içinde uzun yıllar aktif rol almış isimler arasında yer aldı.