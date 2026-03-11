İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında gerçekleşecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını ifade etti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, haziran ayında başlayacak ve ABD-Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası hakkında açıklamada bulundu. Infantino, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirterek, 'İran'daki mevcut durum ve İran takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması hakkında konuştuk. Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran takımının ABD'deki turnuvada yarışmaya elbette memnuniyetle karşılanacağını yineledi' açıklamasında bulundu.

Bu açıklamadan kısa süre sonra İran Spor Bakanı Donyamali, 'İran hiçbir koşulda Dünya Kupası'na katılamaz' dedi.