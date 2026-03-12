İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne ait X hesabına erişim engeli getirildi. Erişim engeli kararının ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin iletişim hesabında değişikliğe gidildi. “CAOİletisim” kullanıcı adlı hesap, karar sonrası “CAOİletisim1” olarak güncellendi.

Hesaba yönelik erişim engeline ilişkin kararın hangi gerekçeyle alındığına dair resmi bir açıklama yapılmazken, gelişme sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Öte yandan daha önce de Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hesaplarına erişim engeli getirilmişti. Son yaşanan gelişmeyle birlikte İmamoğlu’yla bağlantılı hesaplara yönelik erişim kararları yeniden gündeme geldi.