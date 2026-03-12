Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı. Program kapsamında Kurum ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Ankara’da Yapı Araştırma Merkezi kurulmasına yönelik iş birliği protokolüimzalandı.

İmzalanan protokol doğrultusunda, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar kapsamında araştırma-geliştirme (AR-GE), eğitim, sertifikasyon ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütüleceği Yapı Araştırma Merkezi kurulacak.

Merkezde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi iş birliğiyle özellikle geleneksel yöntemlerle inşa edilen ahşap yapılar başta olmak üzere tarihi ve geleneksel yapıların yangın ve depreme karşı korunmasına yönelik teknolojilergeliştirilecek.

Sürdürülebilir yapı teknolojileri geliştirilecek

Yeni merkezde ayrıca üç boyutlu ahşap ve hafif çelik yapı sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla AR-GE çalışmaları yürütülecek. İnşaat atıklarının geri dönüşümüyle elde edilen malzemelerin yapı sektöründe kullanılması, üç boyutlu yapım teknolojilerinde beton dışındaki sürdürülebilir yerli malzemelerin değerlendirilmesi ve kenevir gibi yenilikçi ürünlerin inşaat sektöründe kullanımı üzerine bilimsel çalışmalar yapılacak.

“İş dünyasıyla istişareyi sürdüreceğiz”

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iftar programında iş dünyası temsilcileriyle önemli konuları değerlendirdiklerini belirtti. Kurum, “Atık yönetimi, geri dönüşüm, inşaat ve müteahhitlik sektörüne ilişkin projeleri konuştuk, ihtiyaç ve talepleri istişare ettik. Ülkemizi her alanda yükseltmek için iş dünyamızla istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.