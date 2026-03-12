Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 105’inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programında konuştu. Program, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Bakan Ersoy’un yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy, gaziler ve öğrenciler katıldı. Programda öğrenciler Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatırken, Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj da okundu.

“İstiklal Marşı bugün de yol gösteriyor”

Konuşmasında İstiklal Marşı’nın Türk milletinin kaderini değiştiren bir dirilişin sembolü olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, “Dünyamızın ve bölgemizin yaşadığı krizleri düşündüğümüzde İstiklal Marşı bugün bile bizlere önemli bir yön göstermektedir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu marşın taşıdığı ruhu ve anlamı gelecek nesillere aktarmaktır” dedi.

“Kültürel miras geleceğe taşınacak”

Milletlerin gücünün yalnızca sahip oldukları imkanlarla değil, köklü tarihleri ve zengin kültürleriyle ölçüldüğünü belirten Ersoy, kültürün bir milletin hafızasını oluşturduğunu ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tarihi ve kültürel mirası korumayı en önemli görevlerden biri olarak gördüklerini belirten Ersoy, Türkiye’nin güçlü tarihi ve medeniyet birikimiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Bakan Ersoy konuşmasının sonunda, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını ve Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle andı. Ersoy, İstiklal Marşı’nın milletin bağımsızlık ruhunun en güçlü ifadesi olduğunu sözlerine ekledi.