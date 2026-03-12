TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı. Teklifte, doğum izni, sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi ve Darülaceze’nin faaliyet alanının genişletilmesi gibi önemli maddeler yer alıyor.

Toplantıda, CHP Komisyon Sözcüsü Aylin Yaman, sosyal medyaya ilişkin maddelerin alt komisyonca incelenmesini önerdi. Önerge 11’e 8 oyla kabul edildi ve oturuma ara verildi.

Darülaceze’nin faaliyet alanı genişliyor

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, teklifin aile kurumunu güçlendirmeyi, doğum oranlarını desteklemeyi, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kırılgan grupların korunmasını artırmayı hedeflediğini belirtti. Öztürk, Darülaceze’nin Türkiye genelinde ve gerektiğinde yurt dışında da hizmet verebilmesi için yasal zemin oluşturulduğunu, nakdi bağışların vergi matrahından düşülebileceğini ve gıda bankacılığı faaliyetlerinin teşvik edileceğini söyledi.

Doğum izni 24 haftaya yükseliyor

Öztürk, kadın çalışanların doğum sonrası izin süresinin 8 haftadan 16 haftaya çıkarılarak toplam 24 haftaya yükseltileceğini, babalık izninin ise 5 günden 10 güne çıkarılacağını açıkladı. Bu düzenlemenin, çocukların hayatının en kritik dönemlerinde anneleriyle daha fazla vakit geçirmesini sağlayacağını belirtti.

15 yaş altı çocuklara sosyal medya hizmeti sınırlaması

Teklif kapsamında, 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulmaması, ebeveyn kontrol araçlarının geliştirilmesi ve oyunların yaş derecelendirmesine tabi tutulması gibi düzenlemeler yer alıyor. Türkiye’de yüksek erişime sahip oyun sağlayıcılarının ve dağıtıcılarının Türkiye’de temsilci bulundurması zorunlu hale getiriliyor.

Komisyon Ramazan Bayramı sonrasına ertelendi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazı maddelerin anayasaya aykırı olabileceğini belirterek önerge sundu. Komisyon Başkanı Vedat Bilgin, oturuma ara verdiklerini ve toplantının Ramazan Bayramı sonrasında yeniden yapılacağını duyurdu.