Ankara’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “İz Bırakan Kadınlarımız” ödül töreninde, Ülke Postası Gazetesi Ankara Temsilcisi Nur Delice, sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

İç Anadolu Birliği (İÇAN), Türk Dünyası Akademisyenler ve Bürokratlar Birliği (TABBİR) ve Dünya Muhabirler Birliği (DJB) Türkiye Başkanlığı iş birliğiyle Mamak Lavanta Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda birçok alanda çalışmalar yapan kadınlar bir araya geldi. Etkinlik, 2025 yılı projelerini içeren sinevizyon gösterimi ve iftar programıyla başladı.

2024-2025 dönemi Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini yürüten Nur Delice, ödülünü alırken yaptığı konuşmada kadınların ve ihtiyaç sahiplerinin sesi olmaya çalıştıklarını belirterek destek verenlere teşekkür etti. Delice, “Ne mutlu Türk kadınıyım diyebilene” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

İç Anadolu Birliği Başkanı İsmet Taş ise Delice’nin iki yıl boyunca özveriyle çalıştığını belirterek, görev süresi boyunca birçok projeye imza attığını ifade etti.

Azerbaycan’dan gelen heyetin de katıldığı törende “Tek millet tek vatan” vurgusu yapılırken, program plaket ve hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İftar programı öncesinde Dünya Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Yozgat Kadışehri ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mitat Çoşkunsoy ilahi okuyarak dua etti.