Burdur’da, Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105’inci yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Program, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu’nda düzenlendi. Etkinliğe Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Baro Başkanı Meltem Özdemir ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

“İstiklal Marşı bağımsızlığımızın sembolüdür”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Ozan Kara, İstiklal Marşı’nın yalnızca bir şiir değil, milletin inancını ve bağımsızlık mücadelesini yansıtan güçlü bir eser olduğunu vurguladı.

Kara, marşın milletin ruhunu ve bağımsızlık azmini yansıttığını belirterek, bu dizelerin Anadolu’nun dört bir yanına yayılan bir umut ve direniş sembolü olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden müzik dinletisi ve oratoryo

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu. Ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Etkinlikte ayrıca Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisinin sahnelenmesi ve okul tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesiyle anma programı sona erdi.