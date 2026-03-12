Suğla Gölü’nde balıkçılar, sezonun son günlerinde bereketli bir av dönemi geçiriyor. Av yasağı öncesinde gölde balık miktarının yüksek olduğu ifade edildi.

Suğla Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Aşkayanar, 15 Mart’ta başlayacak av yasağı öncesinde sezonun oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Günlük av miktarı 1 tona ulaşıyor

Bu yıl yağışların bol olmasının baraj ve göllerdeki su seviyesini artırdığını belirten Aşkayanar, bunun balık popülasyonuna da olumlu yansıdığını dile getirdi.

Aşkayanar, “Yağışların iyi olmasıyla barajlarımız doldu. Bu da balık miktarının artmasını sağladı. Sezon kapanmadan önce gölden günlük 500 kilogram ile 1 ton arasında balık çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, 15 Mart’ta başlayacak av yasağı öncesinde son günlerde yoğun mesai yapıyor.