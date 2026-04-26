Arnavutlukta'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Hakan Büyükçıngıl, serbest stil 125 kiloda bronz madalya aldı. Sporu bırakan ve 125 kiloda Avrupa'nın en büyük sporcusu olan TGF Başkanı Taha Akgül'den sonra Türkiye'ye 125 kiloda madalya kazandıran ilk sporcu Hakan Büyükçıngıl oldu.

2026 Dan Kolov & Nikola Petrov Turnuvası'nda altın madalya kazanan Hakan, elemelerde Ukraynalı Volodymyr Kochanov'u tuşla, çeyrek finalde ise Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Shamil Musaev'i 6-5 yendi. Yarı finalde Azerbaycan adına güreşen Giorgi Meshvildishvili'ye mağlup oldu ve bronz madalya için Ermeni Khachatur Khachatryan ile karşılaştı. Khachatryan karşısında ilk devreyi 3-0 önde kapatan Hakan, maçı 6-2 kazanarak büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazanmış oldu.

HAKAN BÜYÜKÇINGIL: HERKES BANA İNANDI

Mücadelenin ardından milli güreşçi Hakan Büyükçıngıl basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu başarıyı tek başına kazanmadığını dile getiren Hakan Büyükçıngıl, 'Takım olarak biraz şanssızdık. Hocalarımın hepsine çok teşekkür ederim. Bu başarı tek başına gelmiyor. Doktorumuz, masörümüz, herkesin emeği var. Hepsi bana inandı. Hepsinden Allah razı olsun' dedi.

'BEN DE BAŞKANIMIZ GİBİ OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM'

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ü örnek aldığını dile getiren Hakan, 'Bu sıklette halkımız şampiyonluklara alışık. Başkanımız üst düzey bir sporcuydu. Ben de onun gibi olmak için çok çalışıyorum, inşallah olacağım' ifadelerinde bulundu.

SONER DEMİRTAŞ: TÜRK GÜREŞİNİN BAŞARISI İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş ise, 'Hakan'ın kilosunda iyi sporcular vardı. Şampiyonluğumuz kıl payı kaçtı. Diğer arkadaşlarımız da güzel mücadele etti. Madalyaları kıl payı kaçırdılar. Mücadele ettiler, hepsini tebrik ediyorum. Biz buraya mücadele etmeye geldik. Genç ve yeni bir ekibiz. Sporcularımızın birçoğu 23 yaş altında mücadele ediyor. Biraz pişmeye, tecrübeye ihtiyaçları var. Türk güreşinin başarısı için elimizden gelen her şeyi yapacağız' diyerek sözlerini noktaladı.