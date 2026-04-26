Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen derbi, sarı-kırmızılıların üstün oyunuyla sonuçlandı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Taraftarının da desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, bulduğu gollerle devreyi önde kapattı.

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Galatasaray, farkı açarak skoru 3-0’a getirdi. Fenerbahçe ise maç boyunca etkili bir oyun ortaya koymakta zorlandı ve sahadan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, hem moral depoladı hem de şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza attı.