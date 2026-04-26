Türkiye genelinde bu hafta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftaya ilişkin değerlendirmesinde, yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını belirtti.

Güneydoğu’da kuvvetli yağış uyarısı

Tekin, özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar süreceğini ifade etti.

Çığ tehlikesine dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu belirtilerek vatandaşlara dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Hafta boyunca yağış sürecek

Meteorolojiye göre yağışlar hafta içinde bölgesel olarak etkisini sürdürecek. Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek yeni sistemle birlikte özellikle Marmara Bölgesi’nde de yağışların görülmesi bekleniyor. Cuma günü ise yağışlı sistemin tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilk 3 gün yağış beklenmezken, parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının Ankara’da 18-20, İstanbul’da 16-17, İzmir’de ise 24-26 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

Öte yandan İstanbul’un Avrupa Yakası ile Kırklareli çevresinde rüzgarın kuzey yönlerden zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenirken, denizcilerin dikkatli olması istendi.