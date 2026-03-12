Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Keçiören Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde kapsamlı denetim çalışmaları gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında kafe, restoran, pastane ve toplu yemek üretimi yapan işletmeler ziyaret edilerek bitkisel atık yağların kullanımı ve hijyen koşulları kontrol edildi.

Yağların kullanım uygunluğu ölçüldü

Denetimlerde işletmelerde kullanılan bitkisel yağların TPM (Total Polar Materials) değerleri ölçülerek kullanım uygunluğu yerinde değerlendirildi. Yapılan ölçümlerde mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu belirlenen yağların kullanımına izin verilmedi.

Uygun olmayan yağların, yönetmelik gereği lisanslı firmalara teslim edilmesi sağlanırken işletme yetkililerine Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Hijyen ve çalışma koşulları da incelendi

Denetimler yalnızca yağ kullanımıyla sınırlı kalmadı. İşletmelerin üretim alanları, tezgâh düzeni, personel hijyeni ve gıda saklama koşulları da detaylı şekilde kontrol edildi. Ekipler, tespit edilen eksikliklerle ilgili işletme sorumlularına uyarılarda bulundu.

“Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı”

Mesut Özarslan, özellikle Ramazan ayında denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Özarslan, “Amacımız hem vatandaşlarımızın sağlığını korumak hem de bitkisel atık yağların çevreye zarar vermesinin önüne geçmek. Önceliğimiz ceza yazmak değil, halk sağlığını güvence altına almak ve esnafımızın kurallara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamaktır. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.