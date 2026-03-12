Van’da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin süreçte babası Nizamettin Kabaiş’in tehdit edildiği iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan Rojin Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim’de Van Gölükıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, baba Nizamettin Kabaiş’in tehdit aldığı yönündeki iddialar gündeme geldi.

Adalet Bakanı’ndan açıklama

Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddialar üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gürlek, “Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek” ifadelerini kullandı.

“7 aydır tehdit mesajları geliyor”

Kızının ölümünün aydınlatılması için mücadele ettiğini söyleyen Nizamettin Kabaiş, yaklaşık 7 aydır farklı yabancı numaralardan tehdit mesajları aldığını belirtti. Kabaiş, durumu savcılığa bildirdiğini ve son olarak Diyarbakır’da emniyet birimlerine başvurduğunu söyledi.

Kabaiş, “7 aydır 6 ayrı yabancı numaradan tehdit geliyor. En son üç hafta önce gece telefon açtılar. ‘Davadan vazgeç, seni öldüreceğiz, seni de kızının yanına gömeceğiz’ dediler. Hem mesaj atıyorlar hem telefonla arıyorlar. Devletten rica ediyorum, can güvenliğimiz yok. Bize sahip çıksınlar” dedi.

“Evimizin önünde silah sıktılar”

Evlerinin çevresine güvenlik kamerası takılması için defalarca talepte bulunduğunu ifade eden Kabaiş, kısa süre önce evlerinin bulunduğu bölgede silahla ateş açıldığını ileri sürdü. Olayın aydınlatılması için güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

“Ben korkmuyorum ama çocuklarım korkuyor”

Adalet Bakanı Gürlek’in soruşturma açıklamasından memnun olduğunu dile getiren Kabaiş, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin bazı soruların hâlâ yanıtlanmadığını söyledi. Kabaiş, “530 gündür sorduğumuz sorulara cevap gelmedi. Rojin’in hangi gün öldüğü, kaç gün suda kaldığı gibi sorular hâlâ yanıtlanmadı. Ben korkmuyorum ama çocuklarım korkuyor. Bakkala, fırına gidemiyorlar. Devlet bu kişileri bulabilir” diye konuştu.