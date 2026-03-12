Ankara’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 995 bin lira olduğu değerlendirilen 30 ton sahte gübre ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek operasyon başlattı. Çalışmalar kapsamında Şereflikoçhisar ilçesinde şüpheli bir tır durdurularak arama yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği aramada, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 995 bin lira olan 30 ton sahte gübre ele geçirildi.

Operasyon kapsamında aralarında tır sürücüsünün de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.