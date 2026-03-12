Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Fırça sapı, kemer ve sopaların kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Esnaf oldukları öğrenilen Suriyeli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş, sopa, fırça sapı ve kemerle saldırdı.

Cadde ortasında yaşanan kavga nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.