Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Rojin Kabaiş'in babası Sayın Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerine yerdi.
Rojin Kabaiş’in babasına yönelik tehdit iddiaları için soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş hakkında kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Muhabir: Haber Merkezi
