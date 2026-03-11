Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Kongre Merkezi’nde düzenlenen “AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar” programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana millete hizmet etmeyi temel ilke edindiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bismillah deyip yola çıktığımız ilk günden beri halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla çalıştık. Karşılaştığımız tüm zorlukları milletimizin desteği ve duasıyla aştık.”

Türkiye’de demokrasi ve milli iradenin güçlendirilmesi için önemli adımlar atıldığını vurgulayan Erdoğan, geçmişte yaşanan siyasi krizleri de hatırlattı. Erdoğan, Gezi Parkı Olayları, 17-25 Aralık Süreci ve 15 Temmuz Darbe Girişimi gibi süreçlerde milletin iradesinin korunduğunu söyledi.

“Biz Bir Dava Hareketiyiz”

AK Parti’nin yalnızca siyasi bir parti değil aynı zamanda bir dava hareketi olduğunu ifade eden Erdoğan, teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Erdoğan, parti içinde küslük ve kırgınlıklara yer olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz günü kurtaran bir kadro değiliz. Biz eser koyan, hizmet üreten, vizyon ortaya koyan bir erdemliler hareketiyiz."

Partinin üye sayısının 11,5 milyonu aştığını hatırlatan Erdoğan, tecrübeli siyasetçilerin genç kadrolara rehberlik etmesinin önemine dikkat çekti.

“Bölgemiz Felakete Sürükleniyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Orta Doğu’daki gelişmelere de değindi. Bölgedeki gerilimin özellikle İran’a yönelik saldırılarla daha da arttığını belirten Erdoğan, İsrail’in politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Bölgeyi terörize ederek güvenliğini sağlayacağını düşünen İsrail, Gazze’de zaten uymadığı ateşkesi hiçe sayarken aynı zamanda Lübnan’ı işgal girişimine başlamıştır.”

Erdoğan ayrıca, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya da tepki göstererek İsrail halkının bile yaşanan durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

“Türkiye Ateşkes İçin Yoğun Çaba Harcıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki gerilimi azaltmak için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye’nin temel hedefinin çatışmaların sona ermesi olduğunu vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:

“Ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması ve müzakere masasına yeniden dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Alev büyümeden yangını söndürmenin derdindeyiz.”

Erdoğan, Türkiye’nin barış çabalarının dünya tarafından görüldüğünü ve desteklendiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.