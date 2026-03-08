Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak eşit temsile inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Kadın kotası partide yüzde 20’den yüzde 33’e çıkarıldı.

Önümüzdeki 6-10 yıl içinde, tüzük değişikliği ile kadın kotasını %50’ye yükseltmeyi hedefliyorlar.

Kadın belediye başkan sayısını 3,5 kat artırdıklarını belirtti.

“100 yıl önce dünyanın en gelişmiş ülkeleri kadına bu hakları tanımazken, Türkiye 1935’te TBMM’de 18 kadın milletvekili ile devrim yaptı” diyen Özel, Cumhuriyet’in kadın haklarındaki devrimci mirasını hatırlattı.

Kadınları Sosyal ve Ekonomik Hayatta Güçlendirecek Adımlar

İktidara gelmeleri durumunda kadınları desteklemek için planlanan adımlar ise şöyle:

Her mahallede devlet kreşleri açarak kadınların iş ve sosyal hayata katılımını sağlamak.

Aile gelirinin %6’sını aşan kreş giderlerini devlet karşılayacak.

Eşit işe eşit ücret uygulamasıyla kadın emeğinin daha düşük ücretlendirilmesinin önüne geçilecek.

Kamu alımlarında kadın girişimciler desteklenecek.

Özel, “Kadın-erkek eşitliğini iktidarımızın ilk 5 yılı sonunda ölçülebilir şekilde sağlayacağız” dedi.

Yargı Süreçleri ve Belediye Başkanlarına Destek

Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacak olmasıyla ilgili konuşan Özel, “3 gün İstanbul’da olacağım ve duruşmayı partililerimizle birlikte takip edeceğiz. Haklılığımızı gölgeleyecek hiçbir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca tutuklu bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve diğer belediye başkanlarına selamlarını iletti.

Dünya ve Bölge Barışı İçin Mesaj

8 Mart iftar programında konuşan Özel, dünyadaki savaşlara ve özellikle İran ile Filistin durumuna değindi:

Gazze’de yaşanan katliamları hatırlatarak barış çağrısı yaptı.

“Filistin, Filistinlilerindir. Barışı onlara getireceğiz” mesajını verdi.

Etkinlikler ve Katılımcılar

Özel, program kapsamında:

“Kadın” fotoğraf sergisi ni gezdi.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’ndeki 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması na katıldı.

Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyeleri tarafından düzenlenen iftar etkinliğine katıldı.

Programa CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, milletvekilleri ve partililer de katıldı.