Yakup Odabaşı’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programı, ilçe protokolünü bir araya getirdi. Ramazan ayının manevi atmosferinin hissedildiği programda, Gölbaşı’nda görev yapan kurum temsilcileri aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Programa Erol Rüstemoğlu, Çetin Güzel, ilçe protokolü ve çeşitli kurumların birim müdürleri katıldı. İftar yemeğinde Ramazan ayının bereketi paylaşılırken, dayanışma ve ortak çalışma vurgusu öne çıktı.

Gölbaşı İçin Ortak Çalışma Mesajı

Programda davetlilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Odabaşı, ilçe için birlikte görev yapan kurum yöneticileriyle aynı sofrada buluşmanın önemine dikkat çekti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Gölbaşı’nın gelişimi için sürdürülen çalışmalar ve kurumlar arasındaki iş birliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

“Ramazan Dayanışmanın En Güzel Zamanı”

Başkan Odabaşı, Ramazan ayının toplumsal birlikteliği güçlendiren özel bir dönem olduğunu belirterek, bu anlamlı akşamda ilçe yöneticileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. İlçenin gelişimi, huzuru ve geleceği için kurumlar arasında uyumlu bir şekilde çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Odabaşı, iftar sofrasını onurlandıran tüm katılımcılara teşekkür etti.

Program, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan sohbetlerin ardından sona erdi.