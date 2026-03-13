Yerköy ve Çiçekdağı’nda eğitim ile sanatın buluştuğu anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Eğitimde İşbirliği Kültür ve Sanat Buluşması” izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Okul Müdürü Fatih Aşkın başkanlığında ve proje yürütücüsü öğretmen Gülşah Betül Kelekçibaşı koordinasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında çeşitli sahne gösterileri sunuldu. Programda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Nalan Tunga Pehlivan tarafından sahnelenen “Aşkın En Temiz Hali” adlı meddah gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de sahnelenen “Nerede O Eski Ramazanlar” adlı çalışma sahnelendi.

Etkinlik, Yerköy’de Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda, Çiçekdağı’nda ise Çiçekdağı Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sahne performanslarıyla dikkat çeken Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Yerköy ve Çiçekdağı’ndaki izleyicilerden tam not aldı.

Programın hazırlanmasında öğretmenler Atiye Işıksal, Meltem Koçak, Fatma Deniz Akyol, Ahmet Ersin Taşel ve Nalan Tunga Pehlivan ile öğrencilerin büyük emek verdiği belirtildi.

Etkinliğe destek veren kurum ve isimlere de teşekkür edildi. Çiçekdağı Belediyesi’ne ev sahipliği için, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Pişkin’e katkılarından dolayı teşekkür edilirken, Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Şahbaz, Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam ve Çiçekdağlılar ve Yerköylüler Derneği Başkanı Teoman Kızılırmak da etkinliğe destek veren isimler arasında yer aldı.

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Aşkın, yaptığı açıklamada projenin eğitimde iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Eğitimde İşbirliği Projesi, Bakanlığımızın uhdesinde Kasım 2025’te yapılan protokollerle başlatıldı. 15 Ocak 2026’da Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen başkanlığında proje brifingleri verildi ve Yerköy ile Çiçekdağı’nda süreç başlatıldı. 12 Şubat’ta öğretmenlerimize yönelik atölye çalışmaları düzenlendi. 5 Mart’ta Bilim Köprüsü buluşması kapsamında laboratuvarımızın kapıları yaklaşık 4 bin öğrenciye açıldı. 12 Mart’ta ise kültür ve sanat etkinliğimizi sahneledik. Projemiz tüm hızıyla devam ediyor.”

Aşkın, proje kapsamında 14 Nisan’da Yerköy ve Çiçekdağı’nda yeni etkinliklerin yapılacağını, 29 Nisan’da ise Ankara’da Bakanlık konferans salonunda yaklaşık 1500 kişinin katılımıyla “Neşet Ertaş” programı düzenleneceğini belirtti.

Gerçekleştirilen etkinliğin, Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi öncülüğünde Yerköy ve Çiçekdağı arasında eğitim ve kültür alanında kurulan iş birliğini güçlendirmesi hedefleniyor.