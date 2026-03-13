ÜNGÖREN’de bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 520 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan T.E. (21), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Güngören Maltepe Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, 27 Şubat Cuma günü belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında iş yerinde bulunan T.E. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda poşetler içerisinde toplam 1 kilo 520 gram esrar ele geçirilirken, ayrıca 5 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silaha ait şarjör bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.