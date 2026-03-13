Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayanlar, sahura davul yerine şarkı ve türkülerle kalkıyor.

Roman müzisyenler tarafından kurulan müzik grubu, ilçe halkını uyandırmak için sahur vakti davul yerine şarkı ve türkülerle sokak sokak dolaşıyor. Ramazan ayı boyunca kurdukları müzik grubuyla vatandaşları uyandıran müzisyenler, ramazan ayının ortasında bahşiş topluyor. Tepecik Mahallesi Muhtarı Mustafa Özden (57), bu geleneğin her ramazan ayında devam ettiğini belirtip, 'Bu genç kardeşlerimiz, her zaman ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırmak için davul ve kemanları ile şarkı ve türkü söylerler. Bu gelenek her ramazan ayında devam etmektedir. Bu geleneği sürdüren genç kardeşlerimizi destekliyoruz. Vatandaşları oruç tutmaları için sahura kaldırdıkları için daima arkasındayız' dedi.